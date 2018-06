Va in un bar della sua città, compra un gelato e dentro trova una “sorpresa” non proprio piacevole. Ovvero un pezzo di dito. È quanto accaduto a Palermo e a dare notizia del brutto episodio è il Giornale di Sicilia. A trovare quel dito mozzato nel gelato un palermitano, che subito ha avvisato i carabinieri. I militari hanno interrogato proprietari e dipendenti del locale nel capoluogo siciliano e hanno scoperto quanto accaduto. Uno degli impiegati del bar si era tranciato di netto una falange mentre lavorava ma a quanto pare nessuno si era preoccupato di cercare quel pezzo di dito saltato e finito nei gelati da vendere.

Il dipendente infortunato assunto in nero, l’incidente non è stato segnalato – Tra l'altro. da quanto emerso, la vittima dell'incidente sul lavoro sarebbe in nero e per questo motivo l'infortunio, avvenuto nel laboratorio pasticceria, non era stato segnalato. La falange mozzata sarebbe finita nel pozzetto dei gelati e lasciata lì fino a quando il povero cliente non lo ha ritrovato nel suo dessert (mentre tra l’altro lo stava già gustando).