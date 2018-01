Momenti di apprensione questa mattina nella borgata palermitana di Tommaso Natale: dirigenti scolastici e personale amministrativo dell'istituto Antonino Caponnetto di via Socrate hanno infatti dovuto fare a lungo i conti con un cinghiale, che dopo essere entrato nel giardino ha sfondato una porta, scorrazzando per la struttura. Alle 10,30 alcuni collaboratori scolastici si sono accorti della presenza del suino. “L’animale ha sfondato la porta a vetri ed è entrato a scuola – ha raccontato sbigottita la vicepreside, Carola Butera – ha aggredito un collaboratore ferendolo alla gamba e ad un altro ha strappato i jeans. Poi ha continuato a scorrazzare per tutto l’istituto. Intanto abbiamo chiamato tutti carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, forestale. In mattinata sono arrivati i veterinari dell’Asp dell’istituto zoo profilattico che gli hanno sparato e l’hanno abbattuto”.

Il collaboratore scolastico ferito alla gamba è stato soccorso sul posto dal personale del 118. A presidiare la scuola per tutta la mattinata i carabinieri della compagnia di San Lorenzo. “Sinceramente non mi è chiaro perché l’animale abbattuto e non sia stato sedato e portato via all’Istituto zooprofilattico”, ha affermato la vicepreside Butera. Il suino prima è entrato nel giardino; quindi, dopo che i custodi e gli insegnanti si erano barricati dentro, ha sfondato il portone ed ha fatto irruzione nei locali dell'istituto provocando il panico tra il personale scolastico e gli alunni.