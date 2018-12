Ieri mattina un carabiniere di 51 anni si è tolto la vita all’interno del proprio ufficio nella caserma del 12esimo reggimento ‘Sicilia’ di Palermo sparandosi alla tempia con la pistola di ordinanza. Il militare del Battaglione Mobile di Palermo si è suicidato mentre era in corso l’alzabandiera.

I colleghi hanno udito un colpo d’arma da fuoco ma quando l'hanno raggiunto per verificare cosa fosse accaduto non c’era ormai più niente da fare. Il militare era un ex elicotterista. Lascia la moglie 42enne e due figli di 19 e 15 anni. Al momento non sono stati rinvenuti scritti che spieghino il suo gesto.

Quello dei suicidi tra gli uomini delle forze dell'ordine è un fenomeno preoccupante. Il report pubblicato sul sito dell’associazione Cerchio Blu, fondatrice dell’Osservatorio dei suicidi all’interno delle Forze dell’Ordine (ONSFO), rende l'idea esponendo numeri e dati. Tra il 2010 e il 2016, ultimo anno di cui sono disponibili i dati, sono stati 255 i militari che si sono tolti la vita. Con un picco nel 2012, quando i casi sono stati 42 in totale. Un numero preoccupante, anche perché, come spiega il segretario generale della FSP-già Ugl Polizia di Stato di Milano, Giuseppe Camardi, “la media dei suicidi della popolazione generale si aggira intorno a 5 casi ogni centomila abitanti” mentre “per le Forze dell’Ordine il dato è praticamente raddoppiato: 9,8 casi ogni centomila appartenenti”.