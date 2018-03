Un bambino di quattordici mesi è deceduto ieri mattina all'ospedale dei Bambini di Palermo a causa di una grave forma di meningite. Il piccolo aveva febbre alta e così i genitori martedì sera lo hanno portato in ospedale, dove è stato ricoverato d’urgenza in Rianimazione. Ma purtroppo le sue condizioni sono precipitate nel giro di poche ore e nella mattina di ieri il bambino è morto. Gli sforzi dei medici che hanno tentato in ogni modo di salvarlo sono stati inutili. A darne notizia Nicola Casuccio, responsabile del dipartimento di Epidemiologia dell'Asp di Palermo. “Il bimbo purtroppo è stato colpito dalla forma più grave di meningite e tutti gli organi sono stati coinvolti”, ha detto Casuccio spiegando che in questi casi anche la terapia antibiotica non riesce a evitare il peggio. il responsabile del dipartimento di Epidemiologia dell'Asp di Palermo ha aggiunto che i bambini tra i dodici e i quattordici mesi rappresentano una fascia debole che ha una particolare predisposizione al contagio che può esordire con influenza, dolori muscolari e mal di testa.

Ricoverata anche la sorellina del bambino – Ha inoltre spiegato che, in seguito al decesso del piccolo, i parenti e le persone che sono state vicine al bimbo hanno eseguito la profilassi antibiotica. La sorellina del bambino aveva un principio di faringite e verrà tenuta in osservazione. La piccola, che ha tre anni, è stata precauzionalmente ricoverata nello stesso ospedale perché – ha aggiunto Casuccio – “non può essere sottovalutato alcun sintomo”.