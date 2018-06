Un’auto con a bordo due giovani è volata giù dal primo tornante di via Monte Ercta a Monte Pellegrino a Palermo. Entrambi i giovani, un ragazzo e una ragazza di ventotto anni, hanno perso la vita. Simona Messina e Pietro Torres i loro nomi. A dare l’allarme alle forze dell’ordine i Rangers, gestori della riserva. “Sul posto un volontario ha segnalato alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco il punto esatto dove è precipitata la vettura – ha spiegato, si legge sul Giornale di Sicilia, il direttore della Riserva naturale di Monte Pellegrino, Giovanni Provinzano -. L’auto si trova dietro una villa che dà su viale Margherita di Savoia, all’altezza della rotonda prima di arrivare a Mondello. Sul posto i Rangers hanno visto il corpo di un ragazzo che sarà stato sbalzato fuori dalla vettura, mentre l’altro si trova ancora all’interno del veicolo”.

Si cercano testimoni – Diverse volanti della polizia sono arrivate sul posto insieme alle squadre dei vigili del fuoco di Palermo che hanno raggiunto la zona impervia dove è caduta la vettura. L’auto, una Mercedes classe A, è precipitata per una cinquantina di metri. È stato necessario un delicato intervento da parte dei vigili del fuoco per recuperare i corpi delle vittime. La dinamica dell'incidente mortale, che sarebbe avvenuto nella notte ma l'allarme è scattato in mattinata, non è ancora chiara: l'ipotesi più accreditata al momento è che si tratti di un incidente legato alla perdita di controllo del veicolo a causa dell'alta velocità. Si cercano testimoni di quanto accaduto.

Disposta l'autopsia sui corpi dei due ragazzi – Su Monte Pellegrino è intervenuta la polizia municipale per verificare se ci sono anche dispersi. Il magistrato di turno Dario Scaletta ha disposto l'autopsia per entrambe le giovani vittime. Le salme sono state trasferite alla Medicina legale del Policlinico.