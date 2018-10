Palermo, abusi al parco giochi su una bimba di 9 anni: condannato 80enne

Il gup di Palermo ha condannato a tre anni di carcere e ad altre pene accessorie un anziano di ottanta anni processato con rito abbreviato per violenza sessuale su una bambina che all’epoca dei fatti, nel 2011, aveva nove anni. L’uomo avrebbe avvicinato la piccola in un parco giochi e abusato di lei in più occasioni.