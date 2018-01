Un uomo di 61 anni, Vito D’Alcamo, è morto a Ficarazzi nel Palermitano nel corso di una rissa scoppiata da alcuni automobilisti per un parcheggio. L'uomo è stato trovato riverso a terra con una ferita alla testa. I carabinieri della compagnia di Bagheria ora stanno cercando di capire se la vittima sia stata colpita o abbia sbattuto la testa sul marciapiede.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che D’Alcamo abbia cercato in un primo momento di sedare la rissa, rimanendo anche lui coinvolto. Il 61enne si trovava a bordo della sua auto sull’uscio del garage di casa quando ha notato due persone che stavano litigando in strada. Alle parole si è passati fatti. A quel punto sarebbe intervenuto il nipote di Vito D'Alcamo per fare da paciere, e poi lo stesso D'Alcamo. Ma in pochi attimi la situazione è precipitata, anche se le circostanze della tragedia restano tutte da chiarire. L’uomo potrebbe essere stato colpito, ma potrebbe anche essere stato colto da un malore, battendo la testa dopo esser caduto. Un testimone ha affermato di aver visto che “all’improvviso” l'uomo “è caduto all’indietro sbattendo la testa contro il marciapiede, dopo che gli si erano girati gli occhi".

Gli uomini del 118 e i carabinieri, che sono arrivati sul posto, hanno cercato di rianimare D’Alcamo, ma non c'è stato nulla da fare. Sarà l'esame sul corpo eseguito dal medico legale a chiarire le cause del decesso. I militari dell’Arma hanno avviato un'indagine per chiarire i contorni di quanto accaduto.