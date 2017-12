Sono ore di angoscia in Sicilia per una famiglia di Cinisi che non ha più avuto notizie di un ragazzo di ventitré anni, Antonino Sardina. Il giovane è scomparso dopo aver lasciato un biglietto alla madre. I familiari hanno setacciato il paese senza successo e si sono rivolti ai carabinieri. Nella speranza di ritrovarlo, la mamma di Antonino ha anche lanciato un appello attraverso i quotidiani locali. “Aiutatemi a riabbracciare mio figlio – così la mamma Vincenza a PalermoToday -. È sempre stato un bravo ragazzo. Fino all'anno scorso lavorava in un ristorante con mio genero. Poi ha iniziato a non stare tanto bene. Gli siamo stati sempre vicino. Ieri pomeriggio sono andata a lavorare, quando ho chiamato mia figlia mi ha detto che Nino era a casa. Poi è uscito e mi ha lasciato un biglietto. Mi ha scritto: ‘Mamma, perdonami per il male che ti ho fatto. Non ti lascio mai sola'. E invece non so dove sia, non posso abbracciarlo”.

Non ha i documenti né il cellulare – Secondo quanto raccontato dalla donna, sarebbe arrivata una segnalazione da parte di una signora che diceva di aver visto il ventitreenne alle 7.30 del mattino. “Non credo si sia allontanato tanto”, sostiene la mamma, che chiede dunque a chiunque abbia informazioni di mettersi in contatto con i carabinieri. Attraverso Facebook i familiari di Antonino hanno anche fornito una descrizione del ragazzo scomparso: è alto un metro e settantacinque e quando è uscito indossava un cappotto verde militare, un paio di jeans e scarpe da tennis Nike nere e beige. Non avrebbe con sé né documenti né il cellulare. Il giovane, da quanto emerso, da alcuni mesi soffre di depressione.