Le sale del Palazzo Ducale di Mantova trasformate in un set fotografico in cui i visitatori diventeranno soggetti attivi delle opere della stupenda collezione di uno dei più prestigiosi musei del Belpaese. Si intitola "Autoritratti al Museo" ed è un progetto artistico di Miriam Colognesi,che nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 giugno trasformerà le sale del Palazzo ducale di Mantova in un set fotografico per poter accogliere le opere dell'artista piemontese nata nel 1968.

Come funzionerà "Autoritratti al Museo"? L'artista Miriam Colognesi incontrerà i partecipanti e li inviterà a scegliersi un'opera d'arte del Palazzo Ducale con cui avvertono maggior legame al fine di poter esprimere le proprie impressioni. Così la sua macchina fotografia fisserà il rapporto tra i visitatori e le opere, in modo da trasformare quella relazione nei veri protagonisti e parte attivi del progetto dell'artista. Le fotografie di Miriam Colognesi saranno pubblicate sul profilo Instagram di Palazzo Ducale di Mantova con gli hashtag #palazzoducalemantova #autoritrattialmuseo #miriamcolognesi.

L'evento "Miriam Colognesi. Autoritratti al Museo" si terrà a Mantova presso il Complesso Museale Palazzo Ducale, di Piazza Sordello 40, nei giorni di sabato 16 e domenica 17 giugno 2018, con i seguenti orari: da martedì a domenica dalle ore 8.15 alle ore 19.15, con ultimo ingresso alle ore 18.20. I biglietti hanno un costo intero di 12 euro, ridotto di 7.50 euro.