Strage di minatori in Pakistan. Almeno ventitré persone sono morte e altri minatori potrebbero essere rimasti intrappolati nella provincia di Belucistan, nel sud-ovest del Paese, in seguito ad alcune esplosioni che nella giornata di ieri hanno provocato crolli nelle gallerie delle miniere di carbone in cui lavoravano. Il primo incidente, il più grave dei due, è avvenuto a Pir Ismail, una località a 45 chilometri del capoluogo Quetta. L’esplosione ha intrappolato almeno sedici minatori, i cui cadaveri sono stati recuperati dai soccorritori. Altri minatori sono stati invece estratti ancora vivi dai soccorritori. La regione del Belucistan è nota per essere ricca di minerali, ma anche per la scarsa sicurezza delle sue miniere. La maggior parte dei minatori rimasti coinvolti nell’incidente provenivano dalla stessa località.

Quasi contemporaneamente un secondo incidente – Quasi contemporaneamente al primo scoppio, nella stessa Quetta un’altra esplosione in un impianto della Pakistan Mineral Development Corporation ha investito una decina di minatori impegnati nelle gallerie. Il bilancio del secondo incidente conta almeno sette vittime e due feriti e non è escluso che altri minatori possano essere rimasti intrappolati. Il difficile lavoro del recupero dei corpi procede a fatica viste le difficili condizioni del terreno. A detta degli esperti, le speranze di salvezza di eventuali persone rimaste sepolte sono minime.