Solo due mesi fa, a gennaio, la notizia delle violenze sessuali e dell’uccisione della piccola Zainab Amin, di sei anni, aveva scosso il Pakistan e portato la questione al centro dell’attenzione dei media di tutto il mondo. Oggi si torna a parlare della stessa zona del Paese, la provincia di Punjab, per un altro episodio simile e ugualmente terribile: lo stupro e l’assassinio di un’altra bambina, di sette anni. La notizia è stata confermata da un portavoce delle forze dell’ordine: “I primi rilievi – ha comunicato – suggeriscono che la bambina è stata stuprata e poi strangolata. Il suo cadavere presenta numerosi lividi e l'autore del delitto le ha anche amputato un braccio”.

Si è trattato di uno stupro a cui ha fatto seguito una terribile violenza: lo strangolamento, i segni di violenza su tutto il corpo e perfino l’amputazione di un braccio. Della bimba vittima di questo atroce episodio non è stato reso noto il nome. Il padre ha raccontato che ieri la figlia era uscita di casa da sola all’inizio del pomeriggio, in un villaggio del distretto di Faisalabad. Un’ora dopo la bimba non era ancora rientrata e i famigliari hanno quindi iniziato a cercarla. Le ricerche sono andate avanti per varie ore, fino al ritrovamento del cadavere denudato e torturato, oltre che mutilato. Il corpo della piccola è stato ritrovato in un terreno agricolo nell’area.

La popolazione della zona è subito scesa in piazza per protestare contro la polizia, accusata di non essere in grado di far nulla per contenere il fenomeno di violenza sessuale che sta colpendo la provincia. Esattamente come avvenuto anche a gennaio, dopo il terribile caso dell’uccisione di Zainab. Molte persone hanno protestato dando vita anche ad atti di vandalismo e urlando slogan contro la polizia. Nel distretto dove è stata stuprata e uccisa la bambina sono stati ritrovati ben 27 cadaveri solamente negli ultimi tre mesi.