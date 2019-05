Allarme massimo sabato pomeriggio in Pakistan dove un commando armato ha assaltato un hotel di lusso pieno stranieri a Gwadar, nella provincia del Belucistan. La struttura interessata è l'albergo a cinque stelle Pearl Continental che si trova sulla collina di Koh-e-Batil ed è frequentato soprattutto da uomini d'affari stranieri. Secondo le prime informazioni fornite dai media locali, il gruppo armato avrebbe fatto irruzione dai cancelli principali della struttura innescando un intenso conflitto a fuoco con le guardie armate poste a difesa dell'albergo uccidendo almeno una persone e ferendone altre. Ad attaccare sonosttai non meno di tre uomini armati con fucili mitragliatori. Le autorità locali infatti parlano di un assalto da parte "di tre o quattro uomini armati". "Verso le 4:50 pm (ora locale) abbiamo ricevuto notizie della presenza di tre o quattro uomini armati nell'hotel", ha detto un funzionario della Stazione di polizia locale.

A seguito dell'attacco, nei pressi dell'ingresso dell'hotel si sarebbe sviluppato anche un grosso incendio, poi gli aggressori si sarebbero barricati al primo piano dell'edificio. Sul posto sono intervenute in poco tempo anche le forze dell'ordine pachistane che hanno circondato il complesso e avrebbero preso il controllo della situazione lanciando un'operazione contro gli assalitori. Secondo il ministro delle comunicazioni del Belucistan, Zahor Ahmed Buledi, tutti gli occupanti dell'albergo sarebbero stati evacuati in sicurezza dalla polizia. Vittima e feriti sarebbe dunque addetti alla sicurezza anche se ancora non c'è un bilancio ufficiale delle persone colpite. L'attacco poco dopo è stato rivendicato dal Balochistan Liberation Army (Esercito di Liberazione del Belucistan), un gruppo etnico separatista che combatte per l'indipendenza nella provincia del Belucistan. "I nostri combattenti hanno portato avanti questo attacco contro investitori cinesi e altri investitori stranieri che soggiornavano nell'hotel ", ha dichiarato un portavoce della BLA, in un comunicato inviato a Al Jazeera. L'albergo attaccato in effetti è molto frequentato dai cittadini cinesi in quanto Gwadar è uno dei principali centri di attività nell'ambito del Corridoio economico Cina-Pakistan.