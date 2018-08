Bacardi, la multinazionale che possiede il marchio di Bombay Sapphire, una delle più note marche di produttori di gin del mondo, sta collaborando con Inception Group, una azienda internazionale che si occupa di ospitalità, per offrire a due “fortunati” un lavoro molto particolare e decisamente ad alta gradazione alcolica. Cercano infatti due figure per dare visibilità a un nuovo cocktail bar appena inaugurato a Soho, nel cuore di Londra. Si tratta del Mr Fogg’s Society of Exploration, ispirato a “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne. Il lavoro che dovranno svolgere i due prescelti consiste in una specie di caccia al tesoro: dovranno recuperare per il fondatore del bar degli oggetti specifici lasciati in diverse città del mondo, tra cui Bombay, Hong Kong, Parigi, New York, Tokyo e San Francisco. E durante il loro “giro del mondo” in 80 giorni dovranno trovare degli ingredienti particolari che entreranno a far parte di un nuovo cocktail, l'Around the World, servito nel locale londinese.

Almeno 21 anni, passaporto e amore per il gin – I due che otterranno il lavoro dovranno quindi riportare questi oggetti a Londra e raccontare il loro viaggio. Inoltre, nei mesi in cui saranno in giro per il mondo, dovranno raccontare la propria esperienza tramite dei canali social dedicati e un nuovo blog pubblicando video, post e altre testimonianze. I requisiti per ottenere il lavoro? Bisogna avere almeno 21 anni, dimestichezza con fotografia, social media e scrittura online, un passaporto valido, coraggio e l’amore per il gin. Volete mandare la vostra candidatura? Lo si può fare qui entro il 27 agosto allegando un video in cui si spiega perché si pensa di essere la persona giusta per svolgere questo lavoro.