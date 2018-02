Nello stesso periodo aveva pagato 16 donne come madri surrogate per mettere al mondo i suoi figli e dopo pochi mesi aveva avuto un bambino da ognuna di loro. Ora un tribunale ha stabilito che il giovane, appena 28enne, ha la custodia esclusiva dei piccoli, tutti coetanei tra loro. È la storia del giovane giapponese Mitsutoki Shigeta, figlio di un facoltoso magnate e a sua volta proprietario di diverse società, protagonista di un caso senza precedenti in Thailandia. Tutto è iniziato nel 2014 quando l'uomo è finito nel mirino della giustizia in seguito all'irruzione delle forze dell'ordine in un appartamento che aveva affittato a Bangkok, all'interno del quale furono trovati nove bambini nati da madri surrogate e biologicamente tutti suoi figli.

Così si scopri che l'uomo aveva pagato anche altre donne nel suo breve soggiorno in Thailandia sempre con lo scopo di mettere al mondo altri figli. Il giovane fu subito accusato di far parte di un business illegale definito la "fabbrica dei bebè" che all'epoca era diventato molto florido e che aveva come scopo la vendita di piccoli a coppie che non ne potevano avere. Un caso che sconvolse il Paese asiatico, contribuendo all'introduzione di severe restrizioni alla pratica.

Ora, dopo anni di battaglie legali, il 28enne è stato riconosciuto dai giudici come il padre biologico di tutti i bambini che quindi gli sono stati affidati. "Per la felicità e le opportunità che i bambini riceveranno dal loro padre biologico, che non ha una storia di cattivi comportamenti, la corte stabilisce che tutti i bambini nati dalla maternità surrogata sono figli legali dell'uomo" ha sentenziato la Corte. Una decisione del resto richiesta dallo stesso 28enne dopo che le madri surrogate hanno firmato per la rinuncia ai loro diritti. L'uomo infatti aveva dichiarato di averlo fatto semplicemente perché voleva avere una grande famiglia e si è sempre detto capace di mantenere tutti i bambini, offrendo loro tutti i mezzi economici per una crescita felice.