Un cane abbandonato è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dopo essere stato trovato legato ad un palo del telegrafo nel freddo pungente di Hartlepool, città portuale del Regno Unito. Gli agenti di polizia hanno lanciato un appello urgente per trovare il proprietario del pastore tedesco. Tuttavia, i veterinari hanno spiegato che non sarebbe stato possibile reinserire il cane a causa del suo "comportamento aggressivo" e così la polizia ha preso la decisione di abbatterlo. Decisione che ha scatenato l'indignazione degli animalisti che hanno fatto notare come gli agenti “avrebbero potuto semplicemente tranquillizzare l'animale”.

Centinaia i commenti lasciati su Dog Theft Awareness North East UK, gruppo sul quale la notizia è stata pubblicata in anteprima: “Tutto ciò è assolutamente disgustoso da leggere. Al povero cane non è stata data nemmeno una possibilità” , "assolutamente orrendo. Il povero cane era terrorizzato, ovviamente in questa condizione diventa aggressivo” e ancora: "La gente di cui si fidava di più in questo mondo lo ha lasciato legato a un palo nel gelo senza riparo, cibo o acqua; poi un gruppo di estranei arriva e prende la decisione di togliergli la vita” è quanto scrivono alcuni utenti. Il testimone Ian Robson ha raccontato di aver tentato di “far ragionare” la polizia prima che sparasse all'animale. “Gli ho suggerito di usare dei tranquillanti per sedarlo e calmarlo perché stava abbaiando mentre la gente cercava di nutrirlo, ma continuavano a dire che era un cane aggressivo”.

Tuttavia tra i commenti apparsi Facebook c’è anche quello di una “ex infermiera veterinaria” che ammette come la decisione di abbattere il cane fosse “la cosa giusta da fare al 100% ”. “Se pensate che un cane che si comporta in questo modo possa improvvisamente trasformarsi in amorevole e calmo quando si sveglia in una gabbia veterinaria si vede che non avete avuto a che fare con cani aggressivi” fa notare. Un portavoce della polizia di Cleveland ha poi ammesso: "La decisione di abbattere il cane non è stata presa alla leggera e questa è stata davvero la linea di condotta estrema che volevamo prendere. Tutti i tentativi di calmare il cane sono falliti. I veterinari ci hanno consigliato di farlo, vista l'impossibilità di avvicinarlo. Per quanto difficile, è stata la cosa più giusta da fare”.