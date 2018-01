Un ragazzo di 23 anni, padre di un bambino di 10 mesi, è stato condannato a 15 anni di carcere per aver ucciso il piccolo scaraventandolo dalla tromba delle scale mentre piangeva e causandogli una serie di lesioni che si sono rivelate letali. Il processo nei confronti di Yulian Atomanov – questo il nome dell'assassino – ha permesso di ricostruire che il 23enne era completamente ubriaco. Sua moglie Vilena, 22 anni, gli aveva lasciato il neonato chiedendogli di prendersene cura mentre lei faceva la spesa.

Il piccolo iniziò a piangere mentre il padre scolava un bicchiere di vodka dietro l'altro: esausto, e soprattutto ubriaco, afferrò suo figlio, si affacciò dalla tromba delle scale e lo fece precipitare. Quando la madre tornò a casa trovò il piccolo esanime, in una pozza di sangue ma miracolosamente ancora vivo. Il bimbo venne ricoverato con la massima urgenza in ospedale con un trauma cranico, una serie di fratture e molti organi interni gravemente lesionati: malgrado le accurate cure dei medici si spense poche ore più tardi. La polizia non impiegò molto per risalire al responsabile, Yulian Atomanov, e arrestarlo: la condanna a15 anni di carcere è arrivata pochi giorni fa.