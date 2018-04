Un uomo indiano di circa 50 anni "ha regalato" sua figlia a due amici e si è unita a loro nella scioccante violenza, facendo a turno per violentarla per 18 ore. Secondo le ricostruzioni della polizia, il padre ha portato la donna di 35 anni ad una fiera a Kamlapur, nel distretto di Gulbarga, domenica scorsa, dove i due hanno incontrato un amico dell’uomo, Maan Singh. L'hanno convinta a salire sul retro di una bici fino a casa di un altro uomo, Meraj, a Lucknow, nello stato federato dell'Uttar Pradesh. Per le successive 18 ore, la donna è stata tenuta prigioniera, mentre i due uomini e suo padre la stupravano, come si legge su Times of India. La 35enne avrebbe approfittato di un momento di distrazione per fuggire lunedì sera, rifugiandosi nella casa di sua madre. La donna ha quindi riferito tutto alla genitrice che immediatamente ha chiamato la polizia che ha emesso dei mandati di cattura per i tre presunti stupratori.

Meraj, un falso dottore senza licenza medica, è stato arrestato, ma Singh e il padre della vittima sono ancora in fuga. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata sposata per 16 anni, ma dopo aver litigato con il marito si è trasferita a casa della madre. Suo padre era stato bandito a novembre dal loro villaggio dopo essere stato accusato di un rapporto incestuoso con sua figlia, come confermato dalla polizia. Negli ultimi tempi la donna aveva vissuto da sola insieme al figlio di 14 anni.