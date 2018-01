Voleva a tutti i costi un grossa somma di denaro dalla donna con la quale avrebbe avuto una relazione sentimentale, per questo, davanti al suo ennesimo rifiuto, non ha esitato a insultarla e intimidirla pesantemente arrivando infine a minacciare di colpire il figlio minorenne della signora con dell'acido. Per questo un uomo di 25 anni è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri con l'accusa di estorsione ai danni della donna. L'episodio a Este, in provincia di Padova, dove i militari della locale compagnia sono intervenuti sul posto e hanno bloccato il 25enne in flagranza di reato.

Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe preteso dalla donna ben 5mila euro, minacciandola in caso contrario di deturpare il volto del figlio minore della signora, un ragazzino di 13 anni, gettandogli addosso dell'acido. L'episodio risale alla giornata di venerdì scorso ma gli investigatori hanno reso noto l'accaduto solo oggi dopo aver accertato i fatti. Protagonista in negativo della vicenda è un italiano di 25 anni già conosciuto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio .