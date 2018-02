Dopo aver seguito alcuni corsi in aula, si era recato alla mensa universitaria per il pranzo ma, dopo aver preso il pasto ed essersi seduto per consumarlo, per lui è arrivata un brutta sorpresa. Nel piatto di polpo che stava mangiando infatti è apparso un grosso amo da pesca appuntito che se ingerito sicuramente avrebbe provocato lesioni molto gravi al malcapitato. È quanto ha denunciato uno studente universitario veneto iscritto alla facoltà di Ingegneria edile e architettura dell'Università di Padova. "L'amo l'ho trovato proprio infilato nel pezzo di piovra, e per fortuna me ne sono accorto prima di iniziare a mangiare", ha raccontato incredulo il ventenne di nome Luca al quotidiano locale Il Gazzettino.

L'episodio risale a mercoledì scorso quando il giovane si è recato a pranzo alla mensa Piovego vicino alla sua facoltà. Si tratta di una delle più frequentate della città, come attestano i 500mila pasti erogati ogni anno, data la vicinanza agli istituti universitari e per questo la denuncia no ha mancato di suscitare polemiche e una valanga di commenti sulle pagine Facebook studentesche. "Sono già andato a parlare col direttore della mensa ed è subito stata fatta una segnalazione all’azienda fornitrice. Tutto il personale si è dimostrato disponibile ad ascoltarmi" ha assicurato il malcapitato studente di ingegneria edile