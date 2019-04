in foto: L’elicottero del Suem protagonista della vicenda (Facebook).

Terrore nella cabina di un elicottero del 118: nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 aprile, un gabbiano si è schiantato contro il velivolo, che stava trasportando un paziente, non in condizioni critiche, da Padova a Venezia. L'uccello ha colpito il mezzo con tanta violenza da sfondare il parabrezza ed entrare nel mezzo, colpendo il pilota alla spalla e finendo sul sedile posteriore tra schizzi di sangue. Un'infermiera che era a bordo è stata schivata. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. L'elicottero è poi dovuto tornare a Padova, volando a bassa quota, e il passeggero è stato trasferito su un'ambulanza. "Purtroppo in quota questi episodi possono capitare", ha detto al Gazzettino il direttore del Suem di Padova, Andrea Spagna.

In effetti, quello del cosiddetto bird strike, cioè il fenomeno per cui si verifica l'impatto tra un aeromobile e un volatile, è un problema molto diffuso e sentito anche tra i piloti di aerei, i cui danni possono anche essere ingenti, "tanto che negli aeroporti – ha aggiunto Spagna – ci sono diversi sistemi di dissuasione per allontanare i volatili e i vetri sono antisfondamento e non so come sia potuto succedere. In questo caso stavamo eseguendo un normale trasporto di un paziente da Padova a Venezia per motivi logistici. Non era un paziente in condizioni critiche. Devo sottolineare la bravura del nostro pilota che ha mantenuto sangue freddo e lucidità per comunicare con la nostra centrale operativa e riportare l'elicottero alla base in massima sicurezza".