Drammatico e fatale incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì 20 settembre nell'Alta Padovana. Un bambino di 8 anni ha perso la vita dopo essere stato investito e travolto in strada da uno scuolabus di passaggio. Il dramma si è consumato all'ora di pranzo a San Martino di Lupari, in via Pasinato, dove la piccola vittima stava pedalando in sella alla sua bicicletta. Si tratterebbe di un bambino di nazionalità cinese residente in zona. L'allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno e sul posto sono stati fatti confluire immediatamente i servizi di emergenza medica del Suem ma purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Per soccorrere il bambino è stato allertato anche l'elicottero ma nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari, il personale medico alla fine si è dovuto arrendere e dichiararne la morte sul posto tra lo strazio dei parenti presenti. Troppo gravi erano le ferite riportate nell'impatto contro il mezzo di trasporto. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire la dinamica precisa dei fatti. Secondo una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, si ipotizza che il bambino possa essere caduto da solo dalla bicicletta mentre pedalava alla presenza della mamma con tanto di caschetto protettivo. Nella caduta però è finito sulla traiettoria dello scuolabus che non è riuscito a frenare in tempo, travolgendolo. La madre, alla vista della scena, avrebbe avuto un malore. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dalla procura della repubblica che sta valutando l'eventuale iscrizione dell'autista nel registro degli indagati per omicidio stradale.