La paura è stata tanta, i danni – per fortuna – pochi. Nella mattinata di oggi, sabato 28 aprile, un tram è deragliato nella zona sud della località Guizza in provincia di Padova. Sul posto sono giunte prontamente le ambulanze del Suem, la Polizia locale e i vigili del fuoco. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve, illesi gli altri passeggeri e il conducente. Ora, però, urge capire cosa sia accaduto e allo scopo le autorità sono impegnate ad effettuare i rilievi necessari. In passato si sono registrati incidenti simili lungo questa linea, ma mai il deragliamento – fotografato in apertura dal consigliere comunale Alain Luciani – aveva comportato l'uscita del convoglio fino all'invasione della banchina.

In un'intervista riportata dal Gazzettino ad Andrea Ragona, presidente di Busitalia Veneto, società che gestisce il trasporto pubblico nelle province di Padova e Rovigo, all'origine dell'incidente non vi sarebbero carenze strutturali. "Dobbiamo fare verifiche – ammette il dirigente – ma dai primi riscontri c'è stato un errore umano". Secondo quanto dichiarato da Ragone, il deragliamento è dovuto ad un segnale non rispettato dal conducente, forse perché non visto, e dal conseguente, errato attraversamento dello scambio.