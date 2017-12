Drammatico incidente stradale ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova, dove un'anziana ha perso la vita, dopo essere finita fuori strada e sbalzata dall'auto dove sedeva come passeggera. La tragedia si è consumata intorno alle prime ore del mattino del giorno di Natale. In via Ca' Matte, ad Anguillara Veneta, forse a causa della strada resa scivolosa dal ghiaccio, la vecchia utilitaria nella quale Iolanda Versurato, 91 anni, residente a Bagnoli di Sopra, era a bordo, è uscita di strada lungo la provinciale. Il veicolo era condotto da un parente della vittima, un 40enne che non sarebbe riuscito a tenere in strada il veicolo, finito nel fossato. L'incidente ha fatto finire fuori dall'abitacolo la 91enne che è stata soccorsa dai medici e infermieri del Suem e portata d'urgenza all'ospedale di Rovigo. Purtroppo è spirata dopo poche ore. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Bagnoli di Sopra.