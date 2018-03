in foto: Selena Veronese, 46 anni (Facebook).

Prima il malore, mentre era alla guida del suo Suv, poi lo schianto contro un muro. Non c'è stato nulla da fare per Selena Veronese, imprenditrice 46enne di Ospedaletto Euganeo, morta la scorsa notte in un incidente stradale verificatosi in via Settabile all’angolo con via Zwirner, appena fuori dal centro storico di Este, in provincia di Padova. Salva per miracolo l'amica che viaggiava a bordo della sua auto e con la quale stava rientrando a casa intorno alla mezzanotte. Secondo un prima ricostruzione di quanto avvenuto, resa possibile grazie alla testimonianza fornita alle forze dell'ordine dell'altra passeggera, Selena, prima di perdere il controllo del Range Rover Evoque, si è accasciata sul volante, uscendo di strada. A quel punto è andata a impattare contro il muro di cinta di una abitazione.

La vittima è morta sul colpo. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che decretarne il decesso. "Ho appreso poco fa della tragica scomparsa di Selena Veronese, amica insostituibile e grande patriota veneta. Il mio pensiero va alla famiglia e a tutti coloro che le volevano bene, colpiti da una tragedia assurda, che fa tanto tanto male. Ciao Selena, riposa in pace: il tuo sorriso e la tua straordinaria opera resteranno per sempre", ha scritto su Facebook un suo amico. Tutta la comunità di Ospedaletto è sotto choc. Anche il sindaco della cittadina veneta Giacomo Scapin ha espresso le sue condoglianze ai cari della vittima. L'imprenditrice era, infatti, una persona molto conosciuta a Ospedaletto, oltre che figlia di uno degli esponenti storici della Liga Veneta.