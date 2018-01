Incrocia per strada l’auto di Google Maps – quella tappezzata di mappe e con una telecamera piazzata sul tettuccio – e, probabilmente rendendosi subito conto di avere dinanzi proprio l'auto del famoso motore di ricerca, si è messo in posa a suo modo. Ovvero ha mostrato il "lato B" alla macchina e come conseguenza è finito direttamente su Street view. Arriva da Padova la storia di questo giovane che, trovandosi dinanzi l’auto di Google in via Saetta, all’Arcella, ha deciso di abbassarsi i pantaloni e di mostrare proprio il suo sedere alla telecamera. L'immagine, catturata a settembre, è stata pubblicata sulle mappe di Google ed è finita ben presto sui social network. La pagina “Arcellatown”, in particolare, ha postato lo screen di Street view su Facebook spingendo tra l’altro alcuni giovani a commentare orgogliosi: “Siamo proprio noi”, ha infatti scritto qualcuno rendendosi conto che effettivamente quello scherzo era stato catturato dalla telecamera di Google.

Utenti in rete si dividono sullo scherzo – Come spesso accade, comunque, gli utenti in rete si sono divisi sullo scherzo e sulla stessa immagine pubblicata da Google. C’è chi definisce quei ragazzi "geniali" per aver avuto un'idea simile ma anche chi li critica affermando che i loro comportamenti fanno parte del degrado del quartiere. In ogni caso non è sicuramente la prima volta che la Google car si ritrova ad immortalare situazioni oggettivamente imbarazzanti. Per questo motivo l’azienda si è detta disponibile, previa segnalazione, a eliminare immagini imbarazzanti o che violino la privacy.