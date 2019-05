Un uomo di sessantotto anni che si masturba in un supermercato. È accaduto a Padova, nel centro Auchan, in un sabato piovoso durante il quale decine di persone affollavano il centro commerciale. Come si legge su Padova Oggi che riporta la notizia, l’uomo poi denunciato per atti osceni avrebbe seguito alcuni bambini tra gli scaffali del supermercato prima di masturbarsi tra la gente. A fermarlo è stata una delle guardie private del supermercato, che dopo aver visto la scena ha chiamato la polizia. A quanto ricostruito, mancavano pochi minuti alle 19 di sabato quando il vigilante ha notato quell’uomo camminare tra gli scaffali apparentemente senza cercare alcun prodotto, ma tenendo fisso lo sguardo su due bambini. L’uomo avrebbe seguito per un po’ i bambini poi, senza avere con loro nessun tipo di contatto, si sarebbe appartato e, dopo essersi abbassato i pantaloni, avrebbe iniziato a masturbarsi cercando di coprirsi con un sacchetto di plastica. Il gesto notato dal vigilante sarebbe stato inequivocabile.

L'uomo denunciato protagonista di una vicenda analoga nel 2015 – Gli agenti intervenuti sul posto dopo che il vigilante ha dato l'allarme hanno identificato il sessantottenne, un padovano che risiede in un comune dell'hinterland, e lo hanno appunto denunciato per atti osceni. A quanto emerso, non era la prima volta che accadeva qualcosa del genere: anche nel 2015 l’uomo fu sorpreso in un negozio a compiere gesti inequivocabili.