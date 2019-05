Ha scritto il nome della donna che lo aveva lasciato sul muretto con una bomboletta spray e una sola parola: ‘addio’. La fine della storia aveva mandato in depressione il 29enne di origine serba residente a Padova che voleva lanciarsi dal cavalcavia di Chiesanuova. Ma i carabinieri sono intervenuti in tempo e sono riusciti a farlo desistere.

I fatti nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio: poco dopo l’1 una gazzella della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Padova – allertata da una telefonata d’emergenza al “112” da parte di un cittadino – è storiastoria d' d'intervenuta sul cavalcavia di via Chiesanuova che sovrasta Corso Australia. I militari si sono trovati davanti un uomo che aveva oltrepassato la paratia di sicurezza del ponte ed era pronto a gettarsi nel vuoto, nella strada circolavano altre autovetture. Il tutto dopo avere scritto ripetutamente il suo saluto alla donna amata che lo aveva da poco lasciato.

Le forze dell’ordine hanno subito intavolato un dialogo con il giovane, un 29enne di nazionalità serba domiciliato a Padova, tentando di stabilire con lui una relazione finalizzata a conquistarne la fiducia. Una tattica che ha avuto successo: il ragazzo ha dapprima fatto avvicinare carabinieri, quindi si è lasciato afferrare per un braccio per poi tornare sul marciapiede, in attesa dell’arrivo dei sanitari che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Padova per i controlli del caso.