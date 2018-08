Ha chiesto di patteggiare due anni di pena Sara Andretta, la donna di quarantadue anni di Loria, nel Trevigiano, arrestata lo scorso maggio dopo un tentativo di estorsione ai danni del suo ex amante, un facoltoso imprenditore dell’Alta Padovana presso cui lei lavorava. Andretta era stata arrestata mentre riceveva una busta con ventimila euro. In un primo momento il pubblico ministero Sergio Dini aveva sollecitato il processo con giudizio immediato, ma ora la strada sembra quella del patteggiamento fissato davanti al Gup per il prossimo 17 di ottobre. L’ultima parola spetterà comunque al giudice per l’udienza preliminare.

I ricatti e l'arresto – Secondo quanto emerso, la donna aveva chiesto 150.000 euro a un facoltoso imprenditore (e suo ex capo) per non spifferare alla moglie della loro relazione clandestina. Aveva preteso quei soldi nel momento in cui lui aveva deciso di interrompere quel rapporto e anche di licenziarla. L’uomo però si è rifiutato di cedere al ricatto della sua ex amante e ha denunciato tutto ai carabinieri che in breve hanno identificano la donna e con la collaborazione della vittima hanno organizzato lo scambio di una prima somma di denaro pari a ventimila euro in contanti. Il 23 maggio scorso sul luogo dell’appuntamento, un distributore carburanti dell’Alta Padovana, l’imprenditore si è presentato con i soldi, pronto a consegnarli alla ex amante che non sapeva però che sul posto c’erano anche i carabinieri i quali hanno provveduto a bloccarla nel momento in cui lei ha preso i soldi. “Chiedevo solo una mano perché sono senza lavoro”, ha detto poi Andretta al giudice dopo l’arresto. Eppure intercettazioni e messaggi non lascerebbero spazio a interpretazioni. In una mail inviata all'ex amante la donna scriveva: “Sono molto intelligente, oltre che bella. Ma io preferisco definirmi diabolica. Ho sempre avuto ben chiaro il mio obiettivo”.