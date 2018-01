Lunedì mattina difficile sulle strade di Padova e dintorni, dove una fitta nebbia, che ricopre gran parte della Pianura Padana, ha provocato una raffica di incidenti che, oltre a paralizzare il traffico, hanno causato anche la morte di una persona per la scorsa visibilità. La situazione è diventata particolarmente pericolosa sull'autostrada A13, all'altezza di Occhiobello, nel Rodigino, al confine con la provincia di Ferrara. La circolazione risulta congestionata, con forti rallentamenti e caselli chiusi, situazione aggravata anche da un tamponamento avvenuto a Terme Euganee. Inoltre, per evitare il formarsi di ulteriori code e rallentamenti sono stati sbarrati tutti gli accessi fino a Padova Sud, in direzione di Rovigo-Bologna.

Lo scontro è risultato fatale per un uomo, di cui ancora non sono state diffuse le generalità: lo schianto è avvenuto alle 07:30 di questa mattina tra un furgone con a bordo quattro persone e un tir, avvenuto nei pressi del ponte del Po in direzione Bologna. Uno degli occupanti del mezzo pesante è deceduto, mentre gli altri tre sono rimasti feriti. Il bilancio totale è di 7 feriti. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Autostrade per l'Italia consiglia, con un comunicato, a chi deve percorrere la A13 di posticipare la partenza, chi proviene da Padova ed è diretto a Bologna può invece imboccare la SS16 Adriatica verso Ferrara. Inoltre, si può rientrare in A13 al casello di Ferrara Nord verso Bologna.