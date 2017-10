E-mail non gradite, messaggi continui, telefonate anche in momenti inopportuni e a quanto pare persino appostamenti nei luoghi di ritrovo della vittima. È quanto ha denunciato di aver subito un professore universitario veneto, insegnante della facoltà di Giurisprudenza di Padova, da una ragazza sua studentessa dello stesso Ateneo. L'uomo, come racconta il quotidiano locale Il Gazzettino, ha denunciato di essere stato vittima di un vero e proprio stalking da parte della studentessa che lo aspettava a tutte le ore all’esterno delle aule dove faceva lezione, inviandogli messaggi non graditi con tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione.

La vicenda è finita così con una denuncia querela e infine nelle aule di tribunale. Dopo due segnalazioni, infatti, il Questore di Padova ha emesso a carico della giovane un provvedimento di ammonimento orale, invitandola a porre fine ai presunti atti persecutori per evitare il possibile aggravamento della sua posizione. La ragazza, chiamata in causa, si è difesa però spiegando che lei aveva una relazione sentimentale con il docente, che è sposato, e che è terminata da poco.

La giovane ha assicurato di non aver perseguitato l'uomo dopo la rottura della relazione ma di essersi solo limitata a qualche messaggio e a rispondere a comunicazioni da lui ricevute. Per questo ha fatto appello al Tar contro l'ammonimento e per documentare i fatti, la studentessa ha anche messo a disposizione moltissime e-mail e messaggi scambiati col docente, avvertendo: "Uomini, non mettetevi mai contro una donna che conserva mail, messaggi, e fa lo screenshot di tutto… Vi sarà fatale".