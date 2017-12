Una relazione lunga circa un anno tra un professore di trentasette anni e una sua alunna di sedici anni è finita in un’aula di tribunale. Entrambi sostengono di essersi innamorati, ma data l’età della ragazza il professore dovrà risponde del reato di atti sessuali con una minore. Lui è M.C., classe 1980, insegna in una scuola superiore dell’Alta Padovana e, stando a quanto ricostruito dai quotidiani locali, per circa un anno ha intrecciato una relazione sentimentale e sessuale con una sua studentessa minorenne. I due si erano incontrati e conosciuti a scuola e pian piano si erano innamorati. La storia tra questo insegnante e la sedicenne è finita sul tavolo del pubblico ministero Giorgio Falcone nella primavera del 2016.

La vicenda denunciata dalla mamma della studentessa minorenne – A denunciare il prof è stata la mamma della ragazza che, preoccupata per alcuni comportamenti della figlia, ha controllato il suo cellulare e ha trovato dei messaggi che non lasciavano spazio a dubbi. La giovane, successivamente sentita dai carabinieri, ha dichiarato che era innamorata del professore. Non vedeva insomma nulla di male in quella relazione con l’insegnante tanto da averne parlato anche con un compagno di classe. Lo stesso insegnante, sentito dagli inquirenti, non ha negato la storia, ha confermato tra i due c’era un vero sentimento e ha spiegato che la ragazza viveva con consapevolezza quel legame. Ora la parola passa ai giudici di Padova. Per il momento la giovane non si è costituita parte civile.