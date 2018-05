Tragica domenica sulle strade padovane. Un uomo di cinquantatré anni era in sella alla sua Aprilia Shiver 750 quando, in una curva, ha perso il controllo della moto ed è uscito dalla carreggiata terminando la sua corsa su un campo adiacente alla strada. Il centauro è rimasto esanime a terra dopo la rovinosa caduta, morendo praticamente sul colpo per le gravissime lesioni riportate con l’impatto al suolo. Come ricostruiscono le cronache locali, il centauro si chiamava Roberto Miraggio. Originario di San Severo (Foggia), l'uomo viveva a Mestrino, nella provincia di Padova. Il tragico incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Teolo in via Tullio Lombardo lungo la provinciale 89B. Secondo quanto ricostruito, il motociclista viaggiava lungo la provinciale che collega Fossona alla strada dei Colli: superata la rotatoria che immette nella zona industriale del comune di Teolo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un campo.

Inutili gli sforzi dei soccorritori – I soccorritori giunti sul posto con un’ambulanza della Casa di cura di Abano Terme e con l’elicottero sanitario del 118 hanno tentato per circa 25 minuti a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente. Oltre ai sanitari sono intervenuti sul luogo del tragico incidente stradale anche i carabinieri di Lozzo e di Teolo, che hanno eseguito i rilievi del caso. Roberto Miraggio, che lascia una figlia, viene descritto come un motociclista molto esperto con una grande passione per la due ruote e che spesso partecipava ai motoraduni anche sulle strade di montagna.