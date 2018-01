Se ne è andato a soli 14 anni, sconfitto da un tumore. Come riporta il mattino di Padova, il cuore di Federico Longhin si è spento nella giornata di domenica, dopo due anni trascorsi a lottare contro quella terribile malattia. Il ragazzino avrebbe voluto frequentare il liceo Fermi dopo le scuole medie e per questo da ieri mattina la sua foto e la data del funerale sono appesi all'ingresso dell’istituto. Avrebbe voluto anche continuare a vestire la casacca della Virtus Basket, dove ha giocato come guardia nella categoria Under 13. Ma purtroppo non ce l’ha fatta. “Era un bravissimo ragazzo, si era ambientato molto bene nel gruppo. Purtroppo a un certo punto ha dovuto smettere con gli allenamenti”, ricordano i dirigenti della società che si occupano del settore giovanile.

Federico abitava in via dei Mille nel quartiere San Giuseppe, ma la famiglia frequentava la parrocchia della Madonna Incoronata alla Sacra Famiglia. I funerali si terranno domani 5 gennaio alle 10.30 partendo dall'ospedale civile per la chiesa parrocchiale della Madonna Incoronata, dove sono attesi in centinai, tra amici, gli ex compagni di squadra, parenti e tutte le persone che l'hanno amato. ”Ce l’ho avuto come alunno alle elementari. Era un ragazzino stupendo, con una famiglia meravigliosa”, lo ricorda un’insegnante. ”Non è un nostro studente e non risulta nemmeno sia parente di qualcuno qui dentro. Semplicemente pare che sognasse di frequentare questo liceo alla fine delle scuole medie”, raccontano dall’istituto di via Vittorio Emanuele II.