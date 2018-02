in foto: Danilo Cammarata, 33 anni (Facebook).

Lutto a Camposampiero, in provincia di Padova, dove è morto improvvisamente a 33 anni Danilo Cammarata, musicista e insegnante di musica. La tragedia è avvenuta lunedì scorso. Il ragazzo si trovava a casa, in via Barbarigo, dove viveva insieme ai genitori e al fratello Fabrizio, quando ha accusato un malore. A trovarlo privo di sensi nella sua stanza è stata proprio la madre, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha anche tentato di rianimarlo ma senza successo. Cause naturali sarebbero alla base del decesso, ma sono da verificare, dal momento che è stata richiesta l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni e i cui risultati confermeranno o meno la tesi dei medici. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Pietro Cosma e messa a disposizione del Magistrato.

Sotto choc i genitori di Danilo. "Era un figlio meraviglioso, amava tantissimo la musica – ha detto la madre, come ha riportato il Mattino di Padova -. L’ho trovato io. Mio figlio non aveva mai lamentato malori, però aveva appena avuto l'influenza. Sabato era stato un po' meglio". Il 33enne era un grande appassionato di musica. Nella sua biografia online lui stesso aveva scritto: "Suono il basso da quando ho 17 anni e me ne sono innamorato ascoltando musicisti come Alain Caron, Jaco Pastorius, Marcus Miller, Victor Wooten, John Patitucci e tanti altri. Il mio primo approccio alla musica comincia a 11 anni con la musica classica e studiando flauto traverso, in un percorso che durerà 5 anni. Amo la musica in generale, ma in particolare suono e ascolto jazz-fusion, blues, soul, pop e funk". Oltre a far conoscere la sua musica, la insegnava da privato ad alcuni ragazzi che con lui condividevano quell'amore. La data del funerale sarà fissata una volta ricevuto il nulla osta dall'autorità giudiziaria.