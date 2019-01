in foto: Immagine di repertorio

Una donna a Loreggia, nella provincia di Padova, ha fatto arrestare il figlio di diciotto anni. In lacrime, in seguito all’ennesimo litigio col figlio a causa della droga che questo vendeva, la mamma coraggio si è rivolta ai carabinieri che, intervenuti in casa, hanno raccolto le prove necessarie per fermare il giovane. A quanto pare, si legge su Padova Oggi, nonostante la giovane età il ragazzo era già un pusher navigato, con una scorta di droga e contanti nascosti nella sua cameretta. L’attività del giovane non è sfuggita a sua madre che in più occasioni lo avrebbe affrontato chiedendogli di trovarsi un lavoro e iniziare a provvedere a se stesso. Ma evidentemente il diciottenne alla ricerca di un lavoro onesto preferiva il traffico di droga, ben più redditizio, e questo lo avrebbe portato a discutere continuamente con sua madre. L'ennesima lite, a cavallo di Capodanno, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Spaventata dal comportamento violento del figlio la mamma è scappata in strada, da dove ha chiamato i carabinieri in lacrime.

La droga e i soldi trovati nella cameretta del ragazzo – Sul posto è intervenuta una pattuglia da Piombino Dese che ha calmato madre e figlio e, raccolta la testimonianza della donna, ha perquisito l'abitazione. Nella camera del diciottenne sono state trovate diverse sostanze stupefacenti tra cui cocaina, hashish e marijuana. Un vasto assortimento, completato da bilancini di precisione, materiale per imballare e confezionare le dosi e oltre duemila euro in contanti. Sequestrato tutto il materiale il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Mercoledì mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida con rito direttissimo, che ha confermato la misura detentiva e imposto il divieto di dimora nel comune di Loreggia. Le indagini vanno avanti per capire l'entità del giro di spaccio del ragazzo e identificare i suoi clienti e fornitori.