Drammatico incidente stradale sabato sera a Saonara, nella provincia di Padova. Un giovane di ventiquattro anni, Luca Mattietto, è morto dopo essere caduto sull’asfalto dalla sua motocicletta. Lo schianto è accaduto poco prima delle 20 in via dei Vivai, di fronte al distributore Q8. Da quanto emerso, due moto si sarebbero toccate in corsa. A bordo c’erano tre amici, tra cui la vittima, che erano usciti per una gita insieme. Luca, un giovane di Piove di Sacco, viaggiava su una Kawasaki 750. Il giovane motociclista è finito a terra ed è apparso subito in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem di Padova e i medici hanno cercato a lungo di rianimare il ragazzo ferito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto poco dopo l'incidente. Ferito non gravemente anche il secondo motociclista che viaggiava su una Yamaha: la sua moto è stata travolta da un Fiat Doblò che transitava sulla strada. L’altro ragazzo della comitiva, invece, è rimasto illeso. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.

Il drammatico incidente dopo una gita in moto con gli amici – Secondo quanto riportano i quotidiani locali, Luca Mattietto avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 2 dicembre. Lascia il papà Mariano, mamma Patrizia e il fratello Jacopo. Sabato, prima della tragedia che si è consumata a Saonara, il giovane aveva trascorso a Piove di Sacco la mattinata nell'azienda di elettronica e informatica del padre con il quale collaborava da sei anni. Dopo pranzo aveva salutato i familiari per andare a fare una gita ad Asiago in moto con qualche amico. La tragedia si è consumata mentre stava percorrendo la strada per far rientro a casa.