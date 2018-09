Un ragazzo di diciotto anni è morto domenica pomeriggio in seguito a un tragico incidente stradale in moto nella provincia di Padova. Si chiamava Francesco De Paoli, era di Vigodarzene, e secondo una prima ricostruzione del tragico schianto il ragazzo sarebbe andato addosso a una Fiat Panda con la sua moto da cross. L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 17 di domenica pomeriggio in via Roma, nei pressi di un incrocio e poco prima di un sottopasso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno praticato al giovane il massaggio cardiaco per circa 20 minuti, poi Francesco è stato trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Padova ma purtroppo poco dopo è morto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dagli uomini della polizia locale.

"Era un ragazzo con una passione sfrenata per le moto da enduro" – La notizia della tragedia ha raggiunto velocemente e scosso tutta Vigodarzere che si è stretta attorno al lutto che ha colpito i familiari del giovane. Un giovane che, come si legge sui quotidiani locali, frequentava il Duca degli Abruzzi e chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo con una passione sfrenata per le moto da enduro. “In questi momenti mancano le parole, impossibile capire e ancora di più spiegare la morte di un ragazzo che a soli diciott'anni ci lascia vittima di un tragico incidente stradale. Francesco De Paoli è stato un calciatore dell’Indomita Vigodarzere fino a due stagioni fa distinguendosi sempre per la sua voglia di ridere e scherzare”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’Indomita Vigo Vigodarzere. Che prosegue: “Impossibile anche solo immaginare il dolore che stanno vivendo i genitori di Francesco ai quali l'Indomita desidera esprimere le sue più sentite condoglianze. Ricordi di te ne abbiamo innumerevoli, oggi ci piace ricordati così alla festa finale degli allievi 2000…Per noi sarai sempre il nostro Depa”.