L’impatto tra la sua auto e un pullman è stato violentissimo, tanto che per la conducente di una Fiat Punto non c’è stato nulla da fare. È morta sul corpo Malvina Baldassa, una sessantenne originaria di Camposampiero (Padova), ma residente da diverso tempo a Lamon, nel Bellunese. Il drammatico incidente stradale è avvenuto verso le 17 di mercoledì in via Roma a Borgoricco nell’Alta Padovana. Inutili i soccorsi arrivati subito sul posto. Da quanto ricostruito, Malvina Baldassa stava percorrendo la strada in direzione Camposampiero quando ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta. Proprio in quel momento dall’altra direzione stava arrivando un autobus che purtroppo non ha potuto evitare l’impatto frontale. La Punto della donna è andata completamente distrutta – lei è rimasta incastrata tra le lamiere – e anche l’autobus ha avuto danni gravi alla parte anteriore. Oltre alla donna morta nell’incidente, l’autista del pullman e due passeggeri sono rimasti feriti, ma fortunatamente nessuno sarebbe in gravi condizioni. In via Roma sono intervenute due ambulanze del Suem 118, gli agenti della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cittadella e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il corpo della vittima dalle lamiere.

Probabilmente la donna ha avuto un malore prima dell'incidente – Dopo l’incidente, la strada è rimasta bloccata per ore, fino a quando i vigili del fuoco hanno terminato di rimuovere tutti i mezzi coinvolti. La vittima da tempo si era trasferita nel Bellunese e in questi giorni si trovava nel Padovano da alcuni parenti. Come ricostruito dal Corriere delle Alpi, la signora era una nota ristoratrice sull’altopiano – gestiva un bar trattoria nella frazione di Rugna – ed era molto conosciuta anche nel suo paese di origine dove fino a qualche anno fa operava nel settore alimentare. Con tutta probabilità la donna ha avuto un malore che gli è stato fatale.