Si tinge di giallo la morte di un bodybuilder ventinovenne di Selvazzano, in provincia di Padova. Il ragazzo era ossessionato dalla forma fisica, a tal punto da assumere aminoacidi, farmaci e sostanze dopanti quotidianamente. Sostanze che di fatto hanno alterato anche l'umore dell'atleta che nell'ultimo periodo aveva assunto atteggiamenti sempre più violenti nei confronti della famiglia, preoccupati per questo utilizzo spropositato di farmaci. I carabinieri indagano sull'ultime lite in famiglia. Proprio i genitori hanno trovato il corpo del ragazzo e poi avvisato i carabinieri. Il giovane frequentava da anni le palestre venete, quasi in maniera ossessiva, alla disperata ricerca della perfetta forma fisica, che è poi degenerata in consumo esagerato di integratori e steroidi.

Le indagini.

Per togliersi la vita il ragazzo ha deciso di utilizzare un mix letale di farmaci, integratori e morfina. A insospettire gli inquirenti, che lavorano al caso, è stata la presenza nella stanza d'albergo anche di piccole quantità di sostanze stupefacenti. Quello che è certo per gli inquirenti è che il ventinovenne si è chiuso nella propria camera da letto e qui ha ingoiato farmaci, integratori e morfina. Il pm Federica Baccaglini ha aperto un'inchiesta sulla morta del bodybuilder. Le indagini si concentrano sulla provenienza dei farmaci e sui motivi che hanno spinto il ragazzo al disperato gesto. L'autopsia e l'esame tossicologico è stato affidato al medico legale Massimo Montisci. Secondo i primi riscontri una delle cause che avrebbe spinto al suicidio il ragazzo è un delicato intervento chirurgico al quale lo sportivo si è sottoposto a inizio anno.

L'utilizzo della morfina nello sport.

La morfina è un analgesico difficile da procurare ma molto usato nello sport amatoriale. Agisce come un potente antidolorifico e aiuta gli sportivi a spingersi oltre il proprio limite naturale.