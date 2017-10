Un altro drammatico incidente stradale lunedì mattina in provincia di Padova. Dopo quello avvenuto a Vigonza (uno scontro frontale molto violento tra un'automobile e un camion a seguito del quale un 22enne ha perso la vita), in corso Boves, lungo la rampa che conduce alla tangenziale nord, una betoniera è uscita di strada in curva, ha sfonda il guard-rail ed è finita nella scarpata sottostante. Nonostante i soccorsi tempestivi l'autista e deceduto sul colpo: si tratta di un 46enne. L'incidente si è verificato alle 11. Il mezzo pesante è caduto da un'altezza di sette metri. Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118, che hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo alla guida. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale per ricostruire la dinamica del sinistro, oltre al personale ausiliario dell'autostrada Brescia-Padova gestori del tratto stradale.

E sempre nella provincia euganea, a Piove di Sacco, nella frazione di Arzerello, un'auto ed una moto si sono scontrati all'altezza di via Monte Rosa. Stando alle prime ricostruzioni fornita dagli agenti della Polstrada, intervenuti sul posto per i rilievi, il conducente della vettura stava transitando in direzione Pontelongo quando, svoltando a sinistra, è finito contra una moto che arrivava dal senso opposto, diretta verso Piove di Sacco. A bordo del ciclomotore c'erano un uomo ed una donna che sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118. Ferito ma non in pericolo di vita l'uomo che è stato trasferito all'ospedale di Piove di Sacco.