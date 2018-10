Per consumare un rapporto sessuale non hanno trovato niente di meglio che appartarsi nell'auto di uno di loro, fermata per l'occasione in strada ma all'interno del parcheggio del cimitero comunale, non lontano dall'entrata. Per questo motivo un uomo e una donna sono stati identificati e multati dalle forze dell'ordine a Padova e ora dovranno sborsare ben 20mila, frutto della pesantissima sanzione di 10mila euro a testa. Come raccontano le cronache locali, è quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio del cimitero maggiore del centro di Padova dove i due sono stati trovati completamente nudi.

Protagonisti della storia sono un 42enne della provincia di Treviso e una prostituta di 24 anni di nazionalità romena che probabilmente pensavano di poter approfittare del buio per consumare un rapporto a pagamento nei pressi del cimitero ma non avevano fatto i conti con i controlli anti-prostituzione scattati in zona. La pesante sanzione per loro deriva dalla depenalizzazione del reato di “atti osceni in luogo pubblico”, che consente di evitare il giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria pagando la salata sanzione amministrativa indicata.