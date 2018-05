Obbligavano la figlia 16enne a filmare con il suo smartphone la madre mentre aveva rapporti sessuali con altri uomini. Per questo una coppia di genitori di Padova risulta indagata, ma dalle analisi della polizia giudiziaria, le violenze a cui i due sottoponevano la ragazza e i suoi due fratelli, che sono stati allontanati dalla famiglia, erano molteplici, come racconta Il Gazzettino. I fatti risalirebbero a qualche mese fa. La ragazzina sarebbe stata costretta a registrare col telefono gli incontri hard della mamma e a ripetere la riprese se quelle stesse immagini non fossero state abbastanza nitide.

La donna, una entraineuse in un night club del Polesine, si faceva riprendere, sempre a volto scoperto, su richiesta del marito, per il quale i video hard girati dalla figlia avrebbero dovuto essere una sorta di spot promozionale per la donna. Ma ben presto quelle immagini sono finite sul web e, dopo essere state visualizzate da centinaia di persone, hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno fatto partire l'indagine. Ma quello che hanno scoperto gli inquirenti non si ferma alla violenza sulla 16enne. Sono stati portati alla luce anche altri episodi nei confronti degli altri figli, un 17enne e un bimbo di cinque anni, che venivano lasciati dalla donna da soli e senza una guida. Addirittura, il più piccolo sarebbe stato trovato a dormire sotto il tavolo della cucina in mezzo ad un lago di pipì mentre era affidato alle cure del padre. I fratelli sono stati allontanati dalla famiglia mentre i genitori risultano ancora indagati.