Centoquarantasette lavoratori della Ulss 6 Euganea del Veneto sono i protagonisti di una bellissima storia di solidarietà: hanno infatti donato complessivamente 2.555 ore di ferie, cioè poco più di un anno, a due colleghi che hanno bisogno di assentarsi spesso dal lavoro perché hanno un figlio malato e bisognoso di attenzioni e cure costanti. L'atto di generosità è stato possibile grazie alla legge sulle ‘ferie solidali’ applicata a tutto il personale dell’azienda sanitaria, dagli infermieri ai dipendenti amministrativi, purché dotati di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Domenico Scibetta, direttore generale della Ulss 6, ha commentato: "Siamo di fronte a gesti di straordinaria generosità e umanità di cui andiamo fieri. Le ferie solidali danno concretezza ad alcuni principi cardine sui quali fondiamo il nostro agire – aggiunge il funzionario – ovvero l’attenzione alle risorse umane che rappresentano il maggiore capitale sul quale l’azienda sanitaria locale poggia le sue attività”. Il prossimo, conclude il manager, sarà “pertanto non solo un buon Natale, ma un Natale autenticamente buono”.

“Seguendo questa filosofia – aggiunge invece il direttore amministrativo, Paola Bardasi – abbiamo messo in campo altre azioni dirette al sostegno e alla tutela dei lavoratori”. Tra queste lo sportello gratuito – gestito in sinergia da professionisti della Ulss 6 e dell’università di Padova – rivolto ai dipendenti e aperto per “intercettare condizioni di malessere che non consentano di lavorare con serenità e con la dovuta attenzione al paziente”.