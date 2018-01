Violentata ripetutamente, a tratti quasi ogni giorno, per cinque anni, da quando ne aveva 13. È la drammatica sorte toccata a una ragazzina affidata nel 2008 ad una coppia di origine rumena residente a Padova. Da allora – come spiega il Mattino – ha avuto inizio l’incubo: abusi sessuali, botte, insulti e minacce di morte anche da parte della donna, che la obbligava a restare chiusa in casa, in balia del marito e del fratello. L'inferno, per la bambina, è durato fino al 2013, quando sua madre, in visita dalla Francia, ha capito che qualcosa non andava e deciso di portare la giovane via con sé. Una volta scoperta l’orrenda verità, si è precipitata insieme alla piccola in questura ad Asti per presentare denuncia.

Gli atti sono stati trasmessi alla procura di Padova e le indagini si sono concluse con il rinvio a giudizio dei tre imputati: la pubblica accusa ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione – oltre alla pena accessoria del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da minori – per un operaio 44enne, 6 anni per il cognato 42enne, attualmente residente in Spagna, entrambi accusati di violenza sessuale continuata e aggravata nei confronti di una minore di 14 anni, e 2 anni con la sospensione condizionale della pena per la donna 38enne, chiamata a rispondere di maltrattamenti. Il processo riprenderà il 17 gennaio.