Si era invaghita della guardia addetta alla sicurezza del negozio di abbigliamento e per questo si presentava quasi quotidianamente nel locale commerciale per guardalo, rimanendo anche ore a fissarlo. Nonostante i continui avvertimenti della stessa catena commerciale, la donna ha proseguito nel suo interno per settimane fino a quando è stata arresta dalla polizia. Protagonista della storia una 47enne britannica di Worcester, Lisa Bradley, trascinata in Tribunale e bandita dal negozio e da tutto il centro commerciale per ben due anni per ordine del giudice.

Come ricostruito in aula, la guardia di sicurezza, sentendosi importunato, aveva già imposto alla donna di non entrare nel negozio, ma lei per tutta riposta sarebbe rimasta fuori continuando però a fissarlo per ore dalla vetrina. Quando infine sono stati chiamati gli agenti di polizia, la 47enne ha anche urlato e imprecato contro di loro quando hanno cercato di portarla via dal negozio a gennaio. Ora davanti alla La Corte di Worcester la donna ha ammesso di aver usato parole e comportamenti minacciosi, causando molestie e allarmismo. Per questo è stata condannata a un ordine restrittivo di due anni che le impedisce di entrare nel negozio, o vagabondare nei pressi dello stesso, oltre al pagamento di una multa e un minimo risarcimento anche alla vittima delle sue attenzioni non richieste.