Di carnagione chiara, addosso una giacca a vento scura e pantaloni a pois, stivaletti in pelle ed un giubbotto di salvataggio. Questi gli elementi che potrebbero facilitare gli inquirenti nell'identificazione del cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione recuperato oggi sulla spiaggia di Valle Muria a Lipari, in provincia di Messina, dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco.

Il tenente di vascello dell’Ufficio Circondario marittimo di Lipari, Paolo Margadonna, si è subito messo in contatto con le autorità per accertare se sia stata segnalata l’eventuale scomparsa in mare di dispersi. Il cadavere della donna è stato intanto trasferito all’obitorio del cimitero di Lipari. Una informativa è stata inviata alla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.

Sono in corso indagini per risalire all’identità della vittima. Il corpo apparterebbe ad una donna tra i 35 e 40 anni. L'ipotesi più probabile è che sia caduta in mare da un'imbarcazione. Ma al momento non c'è alcuna certezza in quanto non risultano denunce di persone scomparse recentemente. Non è escluso che possa trattarsi di una migrante che insieme ad altri compagni stava tentando di raggiungere l'Italia via mare.