Due corpi senza vita sono ripescati nelle acque del delta del Po in un giorno solo: il primo, nel Po della Donzella a Ca’ Lattis di Taglio di Po, in provincia di Rovigo, è stato tratto a riva intorno alle 19.30 in avanzato stato di decomposizione, privo di testa e avambracci. Il cadavere è a disposizione del Pm di turno della Procura di Rovigo per l’autopsia. Impossibile al momento caprine l’identità, l’età e nemmeno il sesso. Qualche ora più tardi a Mazzorno Sinistro di Adria è stato ripescato un anziano sul cui corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. È probabile che si tratti di un suicida. Entrambe le salme sono a disposizione della procura della Repubblica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, in particolare il gruppo in forza al comando di Adria, oltre ai medici del 118. Di supporto ai pompieri ed a fare da tramite con l’autorità giudiziaria i carabinieri della compagnia di Adria.

In queste ore sono in corso gli accertamenti. In particolare, il primo cadavere parrebbe essere stato a lungo in acqua: come riportato da Il Gazzettino, lo stato di decomposizione era molto avanzato e forse è legato a questo motivo lo smembramento. Il livello di disfacimento dei tessuti ha reso impossibile in prima battuta stabilire anche se si trattasse di un uomo o di una donna. Per quanto riguarda il secondo corpo, nella giornata di ieri si è diffusa la notizia di uno scomparso di 82 anni di Guarda, frazione di Ro Ferrarese. Il comune è non molto distante alla zona del ritrovamento. Ma ciò non basta per affermare che si tratta della stessa persona. È obbligatorio che i familiari effettuino il riconoscimento per dire se sia o meno dello scomparso di ieri.