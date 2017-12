La polizia indiana sta indagando dopo la pubblicazione sui social network locali di un terrificante filmato nel quale si vede un cane randagio che trasporta tra le fauci il corpo di un neonato fuori da un ospedale nel villaggio di Gopalganj, nello stato centrale del Madhya Pradesh. Come scrivono i tabloid britannici, sarebbero stati i passanti a fare la macabra scoperta e ad avvertire immediatamente le autorità. Il Sun aggiunge che l’animale era intenzionato a “nutrire i suoi cuccioli”, prima che sul posto arrivasse una pattuglia. il L'agenzia Asian News International (AVN) ha riferito che il bambino non è stato identificato e la polizia ha avviato un'indagine.

Non è chiaro se il bambino fosse vivo o morto quando l'animale lo ha trovato. "Non appena abbiamo ricevuto la chiamata, abbiamo raggiunto il punto e trovato il corpo di un neonato in condizioni preoccupanti” ha spiegato Sanjay Soni, agente della stazione di Gopalganj, ad AVN. "Il cadavere è stato inviato ad un medico per l’autopsia e sono ora in corso le indagini per identificare la vittima”, ha aggiunto. Il dottor Arun Saraf, che lavora nell'ospedale distrettuale vicino a dove è stato avvistato il cane, ha detto: "Dopo che l'incidente è venuto alla luce, abbiamo avviato un'indagine".

Incidenti di questo tipo, per quanto macabri e sconvolgenti, non sono così rari in India. Il mese scorso un altro cane randagio sarebbe stato trovato con un bambino morto sempre nel Madhya Pradesh, secondo i media locali. Mentre nello Stato di Uttar Pradesh, il corpicino di una neonata morto poche ore dopo il parto sarebbe stato divorato da un cane sempre nei pressi di un ospedale.