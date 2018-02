È accaduto tutto in pochi attimi, lei si trovava con altre persone nel bel mezzo della riserva quando ad un certo punto è sbucata fuori improvvisamente una leonessa che si è lanciata su di lei non lasciandole scampo. Così è morta nelle scorse ore una turista in viaggio in Sudafrica dove era arrivata per partecipare ad uno dei tanti safari organizzati nel Paese da tour operator specializzati. La tragedia martedì mattina in una riserva di caccia privata a nord della capitale amministrativa del Sud Africa, Pretoria, dove la vittima, una 22enne americana, era arrivata qualche giorno prima.

Un portavoce dei servizi di assistenza medica locale, Nick Dollman, ha dichiarato ai media che i sanitari hanno risposto a una chiamata di soccorso per un attacco di leone nella città di Hammanskraal, ma nonostante il loro lavoro per la donna non c'è stato nulla da fare. Le ferite rimediate dall'animale si sono rivelate fatali e la 22enne è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. La tragedia davanti agli occhi di parenti e amici che si trovavano con lei, che ne sono usciti incolumi ma non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Le autorità locali non hanno voluto rivelare il nome della riserva faunistica privata dove è avvenuto il dramma, limitandosi a spiegare che l'attacco della leonessa si è verificato appena fuori dalla riserva naturale di Dinokeng nella città di Hammanskraal. In zona vi è una sola riserva che offre ai propri ospiti la possibilità di recarsi, guidando da soli, lungo percorsi che permettono di avvistare i cosiddetti "Big five", ovvero esemplari di elefanti, leoni, leopardi, rinoceronti e bufali. Sul caso ora è stata aperta un'indagine da parte della polizia.