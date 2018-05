Mistero nelle campagne di Campobasso, dove nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 31 maggio, è stato trovato il cadavere carbonizzato di una persona, di cui è stato molto difficile riconoscere il sesso. La scoperta è stata fatta in un terreno della zona industriale tra Campobasso e Ripalimosani. Sul posto sono giunti il magistrato di turno, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per tutti gli accertamenti del caso. Tutta l'area, caratterizzata dalla presenza di tralicci elettrici, è stata transennata e posta sotto sequestro per consentire la rimozione del corpo.

Secondo le prime e confuse indiscrezioni, si tratterebbe di un uomo tra i 50 e i 60 anni morto dopo essersi gettato addosso alcune taniche di benzina. A far propendere verso l'ipotesi suicidio, ci sarebbe anche il ritrovamento da parte degli inquirenti di un biglietto di addio. Ma il condizionale è d'obbligo. Toccherà ai risultati dell'autopsia chiarire la dinamica di quanto avvenuto e confermare o smentire la pista seguita dagli investigatori.